3 milyonluk cipe binen sosyal medya fenomeni benzin fiyatından dert yandı!

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Satın aldığı 3 milyonluk cipi ile gündem olan sosyal medya fenomeni Reynmen, benzin parasından şikayet etti.

Yazlık beldelerde konser biletleri onbinlerce liraya satılan sosyal medya fenomeninin paylaşımı tepkileri de beraberinde getirdi.

2 bin 150 TL'lik benzin aldığı görülen Reynmen, "Ben sadece benzin almak istemiştim." diyerek sitemde bulundu.

Bir sosyal medya kullanıcısı Reynmen'e, "Aslan besliyorsan yemini düşünmeyeceksin." eleştirisini yöneltti. Reynmen eleştiriye, "Ne aslanı ne yemi... Arabaya mazot aldık mazot. Başlarım aslanına da yemine de. Bu ne ya?" sözleri ile karşılık verdi.