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3 milyar insan Türkiye'yi izleyecek

- Dünya Motokros Şampiyonası organizasyonu kapsamında hazırlanan 1 dakikalık tanıtım filmi, 57 yayıncı kuruluş tarafından canlı ve bant yayınlarla 3 milyarın üzerinde bir nüfusla buluşacak

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:26
3 milyar insan Türkiye'yi izleyecek


ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek ve 3 Dünya, 1 Avrupa Şampiyonası'nı kapsayacak Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 1 dakikalık tanıtım filmi, dünyada 3 milyarın üzerinde insanla buluşacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre organizasyon kapsamında hazırlanan 1 dakikalık tanıtım filmi, 57 yayıncı kuruluş tarafından canlı ve bant yayınlarla 6 kıtada gösterilecek.

Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası organizasyonu kapsamında, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWomen), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX 2T) organizasyonlarına da eş zamanlı olarak ev sahipliği yapacak.

Organizasyonun sahibi Youthstream tarafından yayın hakları, aralarında Eurosport, beIN Sport, Sport TV, CBS Sports, Fox Sports, RTL ve Motorsport TV gibi popüler spor yayıncıları tarafından 176 ülkede canlı ve banttan yayınlanacak.

Organizasyonun ev sahibi ülkeleri arasına Çin’in de katılmasıyla birlikte bu ülkenin en büyük spor yayıncılarından Sina Sports da yayıncı kurumlar arasına eklendi. Geçen yıl 56 yayıncı kuruluş tarafından 1,8 milyar sporsevere ulaşan organizasyon, bu hafta sonu Sina Sports’un da eklenmesiyle 3,3 milyarı geçen bir kitleye ulaşacak.

Afyonkarahisar’ın geçen yıl da ev sahipliği yaptığı organizasyon, dünyaca ünlü üreticilerin ve markaların PR çalışmalarının da eklenmesiyle geçen yıl Türkiye'nin tanıtımına 145 milyon avroluk bir katkı sağlamıştı.

Rakamın bu yıl Çin’deki potansiyelle birlikte 200 milyon avroya yaklaşması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:26
  1. 6-8 Eylül
  2. Afyonkarahisar
  3. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde
  4. Dünya Motokros Şampiyonası
  5. motosiklet
  6. MXGP

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