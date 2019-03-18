"3 milyar dolarlık firmadan Kayseri OSB'ye yatırım"

YENİ AKİT ANKARA

Merkezi Hong Kong’ta bulunan Çin’li, Texhong Grup CEO’su Zhu Yong Xiang ve beraberindeki heyet Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ı ziyaret etti. Başkan Nursaçan, misafir heyete OSB projeleri ve yatırım imkânları hakkında bilgiler verdi.

2004 yılında Hong Kong’ta faaliyete geçen ve Dünya’nın önde gelen pamuk tekstili kuruluşlarından olan ve yüksek kaliteli iplik ve kumaş üretimi yapan firmanın iplik dokuma – boyama ve tasarım gibi bölümler yer alan firma günlük 4 bin ton iplik üretimi ile Dünyadaki ilk 4 firma arasında yer alırken, firmanın yıllık cirosu 3 milyar ABD civarında olup, bünyesinde 350 bin çalışanı bulunduğu belirtildi.

Yatırım ağı genişleyecek

Kayseri OSB’de yatırım yapan firmanın yakın bir zamanda üretime geçmesi planlanırken, Firma, önümüzdeki dönemlerde Kayseri ve başka şehirlerde yatırımlarını genişletmeyi planlıyor.