3 malzeme ile doğal yüzey temizleyicisi

Evde zemini temizlemek için aldığınız kimyasal içeren ürünleri bir kenara bırakın ve kendi zemin temizleyicinizi yapın. Sadece 3 malzeme ile, her türlü kiri temizleyebilecek ve evinizin ışıldamasını sağlayacak, basit ama son derecede etkili zemin temizleyicinizi kendiniz yapabilirsiniz.

Temizlemek, dezenfekte etmek ve ışıl ışıl bir zemin için, temizlik ürününüzü kendiniz yapın.

MALZEMELER

3 bardak beyaz sirke

5 damla sıvı sabun

12 damla limon esansiyel yağı

Temizlik kovasına sirkeyi koyun, ardından sıvı sabun ve esansiyel yağı da ekleyerek iyice karışmalarını sağlayın.

Karışım hazır olduğunda kovayı ılık su ile doldurun. Zemin temizleyiciniz yerleri temizlemek için hazır!

Sirke, sadece yağ ve kiri temizlemekle kalmaz, aynı zamanda zemini çizmeden parlatır.

Limon esansiyel yağı antibahteriyeldir, zemini dezenfekte eder, ayrıca evinizin güzel kokmasını sağlar.