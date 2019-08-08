3. Lig’in yeni takımı Somaspor’da hedef play-off

Bu yıl 3. Lig’e yükselen Somaspor’da 1 Eylül’de başlayacak olan yeni sezon öncesi, yönetim, teknik heyet ve futbolcular kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltı programı sonrası Somaspor Başkan Vekili Cem Doğan, takımla ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve destek olan tüm Somalılara teşekkürlerini iletti. Doğan, “Yaklaşık bir aydır Somaspor için birlik ve beraberliği Soma tabanına yayarak, bu takımda herkesin söz sahibi olmasını ve desteğini alarak, geniş bir katılım sağlayarak takımımızı en iyi yerlere getirmek için uğraşıyoruz. Bir ay öncesinden bugüne Somalılar bu takıma sahip çıkmaya başladı. 1 Eylül’de liglerimiz başlayacak ve 1 Eylül’e kadar tüm Somalılar ile buluşmalarımız görüşmelerimiz devam edecek. Bu takım herkesin bir katkısı ve desteğini almış olarak yeşil sahaya çıkacaktır. 1 ay gibi kısa bir zaman içinde bizlere başta taraftarlarımız olmak üzere siyasi parti temsilcilerimiz, dernekler, odalar, sendikalar, kooperatifler, sivil toplum örgütleri, esnafımız, iş adamlarımız ve 7’den 70’e Soma halkı canı gönülden büyük destek sağladı. Herkese verdikleri bu destek için teşekkür ediyoruz. Genç bir takım oluşturduk. Şu ana kadar 16-17 transfer yaptık. Sıfırdan bir kadro oluşturuldu. Bu arkadaşlarımızla bu ligi rahat bir şekilde götüreceğiz. Kulübümüzün toplam bütçesi 6,5 milyon TL civarında. Şu an aracı çalıştırdık, sahaya indirdik. Bundan sonra gaza basmamız için de bu birlikteliğin ve hareketin devam etmesi gerekiyor. Şunu söyleyeyim bu kurduğumuz takım en azından play-offları zorlayacaktır” dedi.