0553 313 94 23

3. Lig’in yeni takımı Somaspor’da hedef play-off

Bu yıl 3.

08 Ağustos 2019 Perşembe 18:45
3. Lig’in yeni takımı Somaspor’da hedef play-off

Bu yıl 3. Lig’e yükselen Somaspor’da 1 Eylül’de başlayacak olan yeni sezon öncesi, yönetim, teknik heyet ve futbolcular kahvaltıda bir araya geldi.


Kahvaltı programı sonrası Somaspor Başkan Vekili Cem Doğan, takımla ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve destek olan tüm Somalılara teşekkürlerini iletti. Doğan, “Yaklaşık bir aydır Somaspor için birlik ve beraberliği Soma tabanına yayarak, bu takımda herkesin söz sahibi olmasını ve desteğini alarak, geniş bir katılım sağlayarak takımımızı en iyi yerlere getirmek için uğraşıyoruz. Bir ay öncesinden bugüne Somalılar bu takıma sahip çıkmaya başladı. 1 Eylül’de liglerimiz başlayacak ve 1 Eylül’e kadar tüm Somalılar ile buluşmalarımız görüşmelerimiz devam edecek. Bu takım herkesin bir katkısı ve desteğini almış olarak yeşil sahaya çıkacaktır. 1 ay gibi kısa bir zaman içinde bizlere başta taraftarlarımız olmak üzere siyasi parti temsilcilerimiz, dernekler, odalar, sendikalar, kooperatifler, sivil toplum örgütleri, esnafımız, iş adamlarımız ve 7’den 70’e Soma halkı canı gönülden büyük destek sağladı. Herkese verdikleri bu destek için teşekkür ediyoruz. Genç bir takım oluşturduk. Şu ana kadar 16-17 transfer yaptık. Sıfırdan bir kadro oluşturuldu. Bu arkadaşlarımızla bu ligi rahat bir şekilde götüreceğiz. Kulübümüzün toplam bütçesi 6,5 milyon TL civarında. Şu an aracı çalıştırdık, sahaya indirdik. Bundan sonra gaza basmamız için de bu birlikteliğin ve hareketin devam etmesi gerekiyor. Şunu söyleyeyim bu kurduğumuz takım en azından play-offları zorlayacaktır” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 18:45
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    NATO'dan S-400 açıklaması: Müttefikimiz olmasını engellemez
    1. NATO'dan S-400 açıklaması:..
    2. Tottenham, Lo Celso'yu kiraladı
    3. Arsenal, transferde akşam pazarına..
    4. Yangında mahsur kalan yaşlı adamı..
    5. Katilin canı can da öleninki patlıcan..
    6. Cezasını okul boyayarak çekiyor
    7. Bodrum'daki orman yangını
    8. Kocaeli’de çöplük alanda çıkan yangın..
    9. Muğla’da orman yangını
    10. İstanbul için korkutan deprem uyarısı:..
    11. Kocaeli polisi bayram öncesi..
    12. KARDEMİR, güven tazeledi
    13. Arsenal'dan sol bek transferi
    14. Merdivenden düşerek hayatını kaybetti
    15. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kafile..
    16. Hava sıcaklıkları kuzey ve iç..
    17. Yine Çukurbahçe, yine kaza
    18. Yargıtay 16. Ceza Dairesi,..
    19. Yargıtay 16. Ceza Dairesi,..
    20. 88 yıllık cami depreme yenik düştü
    21. Kırgızistan İçişleri Bakanlığı:..
    22. Adana'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
    23. Alaplı Kaymakamlığına Rize Fındıklı..
    24. On bir milyar yaşındaki galaksiler..
    25. Ormana Hint keneviri eken şüpheli..
    26. Halkbank aktif büyüklüğünü 429 milyar..
    27. Türkiye Aile Meclisi'nden KEDV'e..
    28. Sparta Prag-Trabzonspor maçından notlar
    29. Bakan Akar ve TSK'nin komuta kademesi..
    30. Muğla'da orman yangını
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!