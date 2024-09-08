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Gündem 3 km mesafede Narin Güran bulundu: Gazetecinin bulunduğu dereye girerek haber yapması tepki çekti
Gündem

3 km mesafede Narin Güran bulundu: Gazetecinin bulunduğu dereye girerek haber yapması tepki çekti

Yeniakit Publisher
2024-09-08 21:28:00 - 2024-09-08 21:30:31
3 km mesafede Narin Güran bulundu: Gazetecinin bulunduğu dereye girerek haber yapması tepki çekti

19 gündür umutla güzel bir haber beklediğimiz Narin Evine 3 kilometre uzaklıktaki bir derede bulundu! Güran'dan tüm Türkiye'yi yasa boğan haber geldi. Öte yandan Gazeteci Rojda Altıntaş'ın narin'in cansız bedeninin bulunduğu dereye girerek haber yapması tepki çekti.

19 gündür umutla güzel bir haber beklediğimiz Narin'den bugün kötü haber geldi. Evine 3 kilometre uzaklıktaki bir derede cansız bedeni bulunan Narin, tüm ülkenin yüreğini yaktı. Fakat cinayetle ilgili sır perdesi hala aralanmadığından tüm ülkenin gözü kulağı bölgedeki gazetecilerde.

Gazeteci Rojda Altıntaş Narin'in cansız bedeninin bulunduğu dereye girerek haber yaptı.

Gazeteci Rojda Altıntaş Narin'in cansız bedeninin bulunduğu dereye girerek haber yaptı.

Gazetecinin o anları, sosyal medyada tepki çekti.

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