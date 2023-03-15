3 kişinin öldüğü 27 kişinin yaralandı! Sürücü kendini böyle savundu: Lastiğim patladı

Kaza, 6 Kasım 2022 tarihinde TEM Otoyolu İstanbul istikameti Bolu geçişinde meydana geldi. Doğan Köstekli idaresindeki 34 EHC 819 plakalı şehirlerarası Setra marka yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti. Yapılan incelemelerde, Dursun Çakmak, Kadriye Çakmak ve Ayşe Özdemir'in hayatını kaybettiği, 2'si ağır 27 kişinin yaralandığı belirlenmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs sürücüsü Doğan Köstekli ise jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanmasına başlanan Doğan Köstekli 15 yıl hapis istemiyle ilk duruşmasına çıktı.

“Kazadan önce lastik patladı”

Mahkemede ifadesi alınan yolcu otobüsünün sürücüsü Doğan Köstekli, “Ölenlerin ailelerinden ve yaralılardan çok özür dilerim. Böyle bir kazaya sebebiyet vermek istemezdim. Hatta burunlarının bile kanamasını istemezdim. Ben 10 yıl muavinlik ve 2 yıldır da yolcu otobüsü şoförlüğü yapıyorum. Kazadan az önce otobüsümün sağ ön lastiği patladı. Ben patlama sesini duydum ama direksiyon hakimiyetini kaybettim ve bariyerlere çarparak, sürüklenmeye başladık. Sonra araç devrildi. Hemen elime çekici alarak camları kırıp yolcuları tahliye etmeye başladım. Bir anda ambulans, jandarma ve polis araçları geldi ve bende kendimden geçtim. Bilerek olmadı. Çok üzgünüm" dedi.

“26 gün yoğun bakımda kaldım. 3 defa ameliyat geçirdim”

Görgü tanığı olarak duruşmaya katılan ve kazada ağır yaralanan 26 yaşındaki Kübra Yüksel ise, “Olay günü nişanlımla birlikte yolculuk yapıyordum. İkimizde de emniyet kemeri takılıydı. Bir de anda otobüs bariyerlere çarparak sürüklenmeye başladı. Bariyer bir anda benim oturduğum koltuğa kadar gelip benim ağır yaralanmama neden oldu. 26 gün yoğun bakımda kaldım. 3 defa ameliyat geçirdim ve genç olduğum için sağ bacağım kesilmekten kurtuldu. 3 aydır tedavim sürüyor. Tekerlekli sandalye ye şu an mahkumum. Önümüzdeki günlerde bir ameliyat daha geçireceğim. Bu sürücü hayatımı kararttı. Hastane masraflarını bile karşılayamaz hale geldim. Sürücünün en ağır ceza almasını istiyorum. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen, "Taksirle ölüme ve yaralanmalara neden olma" suçlamasıyla yargılanan sürücü Doğan Köstekli'nin duruşması, diğer tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.