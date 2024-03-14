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Gündem 3 kişi ifadeye çağrıldı! Fondaş medya para sayma görüntülerini CHP’yi aklama yarışına çevirdi
Gündem

3 kişi ifadeye çağrıldı! Fondaş medya para sayma görüntülerini CHP’yi aklama yarışına çevirdi

Yeniakit Publisher
2024-03-14 09:47:00 -
3 kişi ifadeye çağrıldı! Fondaş medya para sayma görüntülerini CHP’yi aklama yarışına çevirdi

CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve gündeme bomba gibi düşen para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada İBB Meclisi üyesi Fatih Keleş ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığının eski basın danışmanı Can Poyraz, bilgilerine başvurulmak üzere savcılığa çağrıldı.

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı da olan Keleş'in para destelerini sayarken çekilen görüntüleri büyük tartışmaya sebep olurken, fondaş medya ise CHP’yi aklama yarışına girdi. Fonlu medya ve paralı kalemleri tüm Türkiye’nin konuştuğu görüntülere ‘montaj’ dedi. CHP’nin yayın organı Sözcü ise yaşananları film olarak gösterdi.

Paranın sahibine yer verdi

Sözcü gazetesi, “AKP iktidarı iftiharla sunar: Değişmeyen kumpas filmleri vizyona girdi” başlığıyla verdiği haberde ‘4.5 yıl önce CHP binası için yapılan ödemenin görüntülerini sızdırdılar’ diyerek seçim sürecinde kara propaganda yapıldığını iddia etti. İmamoğlu’nun fonladığı Cumhuriyet gazetesi ise haberi ‘İmamoğlu’ndan sert açıklama: Kimse kumpasla seçim kazanamaz’ başlığıyla verdi. Ahmet Davutoğlu'nun sesi Karar gazetesi ise ‘Yine geldi kumpas’ başlığıyla habere yer verirken Birgün, Evrensel ve Yeni Asya haberi görmedi. CHP’nin gazetecisi İsmail Saymaz da Sözcü TV’ye bağlanarak kirli para iddialarını aklama derdine düştü. Saymaz, “Bu para sayma görüntüleri 2019’a ait. O tarihte CHP İstanbul, yeni bina almak için yardım kampanyası başlatmıştı. AK Parti yine montajdan medet umma yolunda” dedi.

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Yorumlar

HİZİPSAVAR

ekremco istifa hemed hemen adaylıktan çekilme ama ibb başkanlığındna istifa et hemen o paralar hırsızlık parası elde o kadar pazar gezmez. en yakınım demedi mi o zaman o paralar ekoşa yazar.

Dün bir uyarıda bulunmuş: bırakın kendi aralarında hesaplaşsınlar demiştim

"Sözcü gazetesi, “AKP iktidarı iftiharla sunar: Değişmeyen kumpas filmleri vizyona girdi” başlığıyla verdiği haberde ..."..işte anlatmaya çalıştığım şey tam da buydu... Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu hesaplaşmasını ...kendi içlerinden sızdıranı bile açıkladıkları kişiye bakmadan... iktidarı hedef alan...asıl iktidara kurulan bir kumpas amacı güdüyor demiştim...bu sebeple bırakın hesaplaşsınlar...fazla müdahil olmayın
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