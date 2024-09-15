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Dünya 3 katlı bina çöktü! 10 kişiye mezar oldu
Dünya

3 katlı bina çöktü! 10 kişiye mezar oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-15 11:37:00 - 2024-09-15 11:41:46
3 katlı bina çöktü! 10 kişiye mezar oldu

Şiddetli yağışın etkili olduğu Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu bildirildi

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, şiddetli yağışın etkili olduğu Uttar Pradeş eyaletinin Meerut bölgesinde, 3 katlı bir bina çöktü.

ENALTINDA KALANLARDAN 10'U ÖLDÜ

Olayın ardından enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yetkililer, binanın çökmesi sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, enkazdan çıkarılan 5 kişinin tedavi altına alındığını kaydetti.

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