3 katlı bina çöktü! 10 kişiye mezar oldu
Şiddetli yağışın etkili olduğu Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu bildirildi
Hindustan Times gazetesinin haberine göre, şiddetli yağışın etkili olduğu Uttar Pradeş eyaletinin Meerut bölgesinde, 3 katlı bir bina çöktü.
ENALTINDA KALANLARDAN 10'U ÖLDÜ
Olayın ardından enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yetkililer, binanın çökmesi sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, enkazdan çıkarılan 5 kişinin tedavi altına alındığını kaydetti.
Ekonomi
Amerikalılar Türkiye'nin altın hamlesi sonrası şoka girdi: Hindistan ve Çin bile bu kadarını yapamadı