3 kardeşin acı sonu! Aynı araçta...
Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kardeş hayatını kaybetti.15 Temmuz 2018 Pazar 17:15
Akif Çatalkaya'nın (71) kullandığı 07 PS 233 plakalı otomobil, Bezirgan Mahallesi Seyir Tepesi mevkisinde uçuruma devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki kardeşleri Mehmet (69) ve Osman Çatalkaya (66) yaşamını yitirdi.
Vatandaşların da yardımıyla ekiplerce araçtan çıkartılan Çatalkaya kardeşlerin cesedi, Kaş Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Çatalkaya kardeşlerin, bir yakınlarının düğününe gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.
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