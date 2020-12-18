3 isim belirlendi! Erdoğan seçecek... Kritik atama kararı

Yargıtay, 10 Ocak’ta Burhan Üstün’den boşalacak Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği için seçime gitti. Seçime giden süreçte yaklaşık 10 isim, adaylığını açıkladı. Ancak daha sonra bu isimlerden bazıları adaylıktan çekildi. Yargıtay Birinci Başkanlığı seçime bir gün kala adayların kesin listesini Yargıtay üyelerine gönderdi. AYM üyeliği için yaş haddinden emekli olacak Üstün’ün yerine dün Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nda yapılan seçimde 5 isim yarıştı.

En fazla oy Fidan’a

340 oyun kullanıldığı seçimde, en fazla oyu eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve 12. Ceza Dairesi üyesi İrfan Fidan aldı. Hakimler ve Savcılar Kurulunca 27 Kasım’da Yargıtay üyeliğine seçilen Fidan, 107 oy aldı. Ayrıca, 8. Ceza Dairesi Üyesi Nevzat Özsoy 65, eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve 17. Hukuk Üyesi Mustafa Erol 52, 8. Hukuk Dairesi Üyesi Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu 45, 23. Hukuk Dairesi Üyesi Mahmut Coşkun 35 oy aldı. Oylardan 21’i boş çıktı, 15’i geçersiz sayıldı.

Biri seçilecek

Böylece Cumhurbaşkanlığına gönderilecek 3 isim de netleşmiş oldu. Buna göre, AYM’nin yeni üyesinin belirlenmesi için Cumhurbaşkanlığına gönderilecek adaylar, en çok oyu alan ilk üç isim olan Fidan, Özsoy ve Erol oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu isimlerden birisini AYM üyeliğine seçecek.