3 ilde orman yangını!

Çanakkale, Bursa ve Bilecik'teki orman yangınlarına müdahale sürüyor.

Çanakkale'de yangına müdahale ediliyor

Dağoba köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, Çırpılar köyü çevresinde yerleşim alanına uzak bölgeye doğru ilerledi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Yangına 15 arazöz ve 5 su tankerinin yanı sıra çok sayıda işçiyle müdahale ediliyor.

"Orman yangını riskimiz yüksek"

Havaların ısınmasıyla beraber orman yangınları yeniden gündeme geldi. OGM'den yapılan uyarıda, "Ormanı seven dikkat eder. Şiddetli lodos, düşük nem, yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta sonu orman yangını riskimiz yüksek." ifadelerine yer verildi.

"Yakın ve civar köylerimizde olası tehlikeye karşı önlemlerimizi aldık"

Bu arada Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile sahada inceleme yaptı.

Son durum hakkında bilgi alan Taş ve Demirci, Çırpılar ve Külcüler bölgesindeki çalışmaları kontrol etti.

Kaymakam Taş, gazetecilere, yangının Çırpılar ve Külcüler köyü yakınlarında devam ettiğini söyledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bir yayılımın söz konusu olduğunu vurgulayan Taş, "Çanakkale Valimizin talimatları, Orman Bölge Müdürlüğümüzün destekleriyle teyakkuz halindeyiz. Rüzgar, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Yakın ve civar köylerimizde olası tehlikeye karşı önlemlerimizi aldık. Bütün ekiplerimiz sahada. Yerleşim yerlerimiz için bir tehlike şu an için görülmüyor. Biz yine de her ihtimale karşı tedbirlerimizi almış durumdayız." ifadelerini kullandı.

"Belli bir mesafe kat ettik ama henüz 'Kontrol altına aldık' diyemiyoruz

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci de bölgede saatteki hızı 30 kilometrenin üzerinde bir rüzgar olduğunu dile getirdi.

3 ilden takviye

Demirci, bölgede tarım alanlarının da bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yangının başından bu yana Çanakkale'deki tüm imkanlarımızı bölgeye seferber ettik. Ankara'dan da Sayın Genel Müdürümüzün talimatıyla İstanbul, Bursa ve Balıkesir'den takviye ekiplerimiz yola çıktı. Yangında şu ana kadar belli bir mesafe kat ettik ama henüz 'kontrol altına aldık' diyemiyoruz. Yangın şu anda devam ediyor. Kontrol altına alınmasının ardından çıkış nedeni konusunda ekiplerimiz çalışma yapacak."

Bursa'da orman yangını

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, Osmangazi ilçesindeki yangının söndürülme çalışmaları devam ediyor.

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Dağyenice Mahallesi ile Osmangazi ilçesi Karaislah Mahallesi yakınındaki ormanlık alanlarda yangın çıktı.

Kuvvetli lodosun da etkisiyle yayılan alevlerin olduğu bölgelerden yükselen dumanın görülmesi üzerine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, iki bölgedeki alevlere çok sayıda arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahaleye başladı.

Dağyenice Mahallesi'ndeki yangını kontrol altına alan ekipler, Karaislah Mahallesi yakınında örtülük alanda başlayarak ormana yayılan yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bilecik'te orman yangını

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, Osmangazi ilçesindeki yangının söndürülme çalışmaları devam ediyor.

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Dağyenice Mahallesi ile Osmangazi ilçesi Karaislah Mahallesi yakınındaki ormanlık alanlarda yangın çıktı.

Kuvvetli lodosun da etkisiyle yayılan alevlerin olduğu bölgelerden yükselen dumanın görülmesi üzerine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, iki bölgedeki alevlere çok sayıda arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahaleye başladı.

Dağyenice Mahallesi'ndeki yangını kontrol altına alan ekipler, Karaislah Mahallesi yakınında örtülük alanda başlayarak ormana yayılan yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.