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Gündem 3 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

3 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kayseri merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda dolandırıcı olduğu iddia edilen 14 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 17:12:00 -
3 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliğince, teknik ve fiziki takip sonucu yapılan çalışmalar kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık, tehdit, resmi belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri iddia edilen 18 zanlının yakalanmasına yönelik Kayseri merkezli İstanbul ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin destek verdiği, dedektör köpeklerin kullanıldığı operasyonda, 14 zanlı yakalandı.

Bu kapsamda daha önce gözaltına alınan 3 zanlı ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Firari 1 şüpheliyi de yakalama çalışmaları devam ediyor.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 telsiz, 1 kelepçe ve 1 sahte polis rozeti ile çok sayıda çek, senet ve evrak ele geçirildi.

Zanlıların, paravan şirket kurdukları, bu şirketler üzerinden elde ettikleri karşılıksız çekleri vatandaşlara ticaret yoluyla vererek dolandırıcılık yaptıkları, bu yöntemi de özellikle araç ve gayrimenkul alımlarında daha sık kullandıkları, yine dolandırıcılıkla ellerine geçirdikleri mal varlıklarını örgüt içerisinde bulunan kendi elemanları vasıtasıyla nakit paraya çevirerek haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.

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