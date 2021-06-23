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Gündem 3 ilde DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

3 ilde DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik 39 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 04:32:00 - 2021-06-23 05:07:58
3 ilde DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Aydın ve Sivas'ta bugün saat 00.00'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 39 adrese operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Öte yandan, operasyon düzenlenen adreslerden biri Pendik Yeniasır Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 2. katı, bir diğer adres ise Kâğıthane Yahya Kemal Mahallesi Ağrı Sokak'ta bulunan bir adresti. Baskında 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları kameralarca görüntülenirken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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