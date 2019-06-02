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3 ilçe ve 1 belde sandığa gidiyor! Belediye başkanları belli olacak

YSK'nın 31 Mart'taki seçimlerin iptaline kararını verdiği Artvin’in Yusufeli, Denizli’nin Honaz ve Kırıkkale’nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde belediye başkanlığı seçimleri bugün yapılacak.

02 Haziran 2019 Pazar 06:43
3 ilçe ve 1 belde sandığa gidiyor! Belediye başkanları belli olacak

Mahallî İdareler Ara Seçimleri ile Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 31 Mart’taki seçimlerin iptaline karar verilen 3 ilçe ve bir belde belediye başkanlığı yenileme seçimleri bugün yapılacak.

YSK tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Artvin’in Yusufeli, Denizli’nin Honaz, Kırıkkale’nin Keskin ilçeleri, Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe ve Suvarlı beldeleri, Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti. YSK’nın seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden 4’ünde bugün sandığa gidilecek. Artvin’in Yusufeli, Denizli’nin Honaz ve Kırıkkale’nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde yenileme seçimleri bugün yapılacak. YSK’nın 27 Mart’ta aldığı Mahalli İdareler Ara Seçimleri’nin 2 Haziran’da yapılması kararı gereği yeni kurulan köylerle mahalle iken köy statüsüne dönüşen yerleşim birimlerinde ve herhangi bir nedenle organları boşalan köy ve mahallelerde veya 31 Mart 2019 tarihinde seçimi yapılamamış beldeler ile köy ve mahallelerde de bugün sandık kurulacak.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 06:43
  1. Kırıkkale
  2. Aksaray
  3. İstanbul
  4. Denizli
  5. Adıyaman
  6. Artvin’in Yusufeli seçim
  7. Yerel seçimler

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