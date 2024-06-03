3 Haziran 1667: Üsküdâri Ramazan Ahmed Efendi'nin vefatı (Kadı)

XVII. yüzyıl ulemasından bir zat olup, vazife hayatının ekserisi kadılık ile geçen Üsküdârî Ramazan Ahmed Efendi (ö. 1667), aslen Maraşlıdır. Bu vilayette tahsil hayatına başlayıp kısa zamanda kendisini göstermiş ve ekâbirden bir zatın hamiliği aracılığıyla kademe almaya muvaffak olmuştur. Evvela kırklı medreselerden birine müderris olarak atanan, ardından Civankapıcıbaşı Mehmed Paşa Âsitânesinin imamet cihetinde bulunan Ahmed Efendi, bu mansıbların ardından kadılık hayatına başlamış, 1051 Zilkādesinde (1642) Azak Kalesi üzerine düzenlenen seferde ordu kadılığına tayin edilmiştir.



Sefer sonrası Kuds-i Şerîf payesi ile mevleviyet kadılığına adım atma fırsatı bulmuş, 1054 Cemâziyelevvelinde (1644) ise Bilâd-ı selâse kadılıkları arasında yer alan Üsküdar kazasına tevcih olunmuştur. Bir sene buradaki vazifesini deruhte ettikten sonra mazul iken 1055 Cemâziyelevvelinde (1645) Belgrad kadılığına 1061 Cemâziyelevvelinde (1651) ise tekrar Üsküdar kadılığına tayin edilmiştir.



1061 Şevvâlinde (1651) Manisa kazasına naklolan Ahmed Efendi, kısa bir süre sonra azl ve 1067 Cemâziyelâhirinde (1657) Edirne payesi ile beraber üçüncü kez Üsküdar kadılığına atanmıştır. Bu vazifesi de kısa bir müddet devam etmiş, 1068 Ramazanında (1658) Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa komutasında Yanova Kalesi üzerine düzenlenen seferde ordu kadılığı ile memnun kılınmıştır. Fethin ardından 1069 Muharreminde (1658) dördüncü kez Üsküdar kadılığına getirilmiş, aynı yıl bir diğer Bilâd-ı selâse kadılığı olan Galata kazasına nakledilmiştir.



1070 Recebinde (1660) mütekaid olan Ramazan Ahmed Efendi’ye Birgi kazası arpalık olarak verilmiştir. 1078 Muharreminde (1667) bineğinden düşmek suretiyle geçirdiği kaza sonucu vefat etmiş ve Üsküdar Karaca Ahmed Tekkesi yakınlarındaki Harmanlık mahallesine defnedilmiştir.