3. havalimanından ilk uçuşlar ne zaman ve nereye yapılacak?

Dünyanın en büyük havalimanları arasında bulunan İstanbul 3. Havalimanı için gün sayılırken, pisten ilk uçuşların nereye yapılacağı da belli oldu. Peki 29 Ekim’de ilk etabının açılacağı 3. Havalimanı’ndan ilk uçuşlar nereye yapılacak?

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul’da bulanan yeni 3. Havalimanına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Bilal Ekşi, THY’nin 3. Havalimanı’ndan ilk uçuşlarının yurt içinde Ankaraya yapılacağını söylerken, yurt dışına ise Azerbaycan ve KKTC’ye yapılacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi yapmıştı.

3. HAVALİMANI'NIN İSMİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Anadolu Ajansı Editör Masası’nın konuğu olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul’da inşa edilen ve 29 Ekim’de açılışı yapılacak 3. Havalimanı isminin ne olacağı şeklindeki soruya cevap vererek, “İsim konusuna gelince son 16 yılda ve öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaptıklarına bakılırsa niye Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi olmasın.” demişti.