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3. Havalimanı'nda çıkan olaylarla ilgili yeni gelişme!

İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında çıkan olaylarda gözaltına alınanlardan 43 kişiden 28'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

18 Eylül 2018 Salı 17:20
3. Havalimanı'nda çıkan olaylarla ilgili yeni gelişme!

3. Havalimanı inşaatında geçtiğimiz günlerde çıkan olaylarda çok sayıda işçi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 43 kişi bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

15 kişi adli kontrol, 28 kişi ise "Kamu Malına Zarar Verme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "Polise Mukavemet", "İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali" suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

 

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 17:20
  1. 3. Havaalanı
  2. İstanbul Yeni Havalimanı
  3. Gaziosmanpaşa

YORUM YAZ

  • tuzcutuzcu1 sa önce
    ne olmuş kazan mı kaldırmışlar.....
  • faynurfaynur1 sa önce
    ohh olsun artık herkez boş bulduğu meydanda at koşturup sonrada üste çıkamayacağını iyice anlasın
  • admygc_55@hotmail.com[email protected]1 sa önce
    Önce konuşturun sonra öyle cezalar verinki acısını onları örgütleyen hainler hissetsin
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