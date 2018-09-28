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3. havalimanına ulaşım ücretleri belli oldu

3. Havalimanı ulaşım ihalesinin sonuçlanmasının ardından ulaşım ücretleri de belli oldu.

28 Eylül 2018 Cuma 09:08
3. havalimanına ulaşım ücretleri belli oldu

3. havalimanına 150 otobüsle 18 hat üzerinden yapılacak seferleri hangi işletmenin alacağıyla ilgili ihale 4 Eylül'de yapılmıştı.

İETT'nin düzenlediği ihaleyi Altur-Havaş-Free Turizm konsorsiyumu 475.5 milyon TL'yle kazanmıştı.

Ancak ihale kamu yararı olmadığı gerekçesiyle iptal edilmiş ve yeni ihaleye çıkılmıştı.

Dün yeniden yapılan ihaleyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketi Otobüs AŞ, 755 milyon 823 bin liralık teklifle 10 yıllığına kazandı.

İhalenin ardından ulaşım ücretleri şu şekilde belirlendi:

 

ÇOCUKLARA BEDAVA

Otobüs AŞ, 29 Ekim'den itibaren hizmet vermeye başlayacak. Serviste kullanılan araçlar, havabüs otobüsleriyle aynı nitelikteki 0-3 yaş arasındaki araçlardan olacak. Bagajlı lüks taşımacılık yapacak otobüslerin 100'ü 46 koltuk, 50'si 35 koltuk kapasiteli olacak. Otobüs hatlarından uzaklığına göre 12 ile 30 lira arasında ücret alınacak. İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret almayacak. Araçlarda kameralar yer alacak.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 09:08
  1. İstanbul
  2. 3. havalimanı
  3. yolcu ücretleri

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