3. havalimanı nerede? 3. havalimanına nasıl gidilir? 3. havalimanı otobüs ulaşım hatları

İstanbul Havalimanı'na taşınmaya sayılı günler kala detaylar duyurulmaya başlandı. 3. havalimanına yolcu taşıyacak otobüs hatları da ayrıntılı olarak belirtildi. Peki, 3. havalimanı nerede? 3. havalimanına nasıl gidilir? İşte İstanbul Havalimanı otobüs ulaşım hatları...

İstanbul Havalimanı

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY, Türk havacılık tarihindeki büyük değişime hazır. THY'nin, dünyanın en büyük havalimanı projesi olan İstanbul Havalimanı'na doğru büyük taşınması 5 Nisan Cuma gecesi saat 03.00'te başlayacak.



Küresel havacılık tarihinde eşi benzeri görülmemiş taşınma operasyonu toplamda 45 saat sürecek ve 6 Nisan Cumartesi gecesi saat 23.59'da tamamlanacak.

3. havalimanı nerede?

3. Yeni Havalimanı Avrupa yakasında Karadeniz kıyısındaki bölgede yer alıyor. Tayakadın ve Akpınar köyleri arasındaki 76,5 milyon metrekare alan üzerinde inşa edilen İstanbul Yeni Havalimanı, Çatalca, Göktürk Arnavutköy kavşağında ve Terkos Gölü'ne yakın bir alanda inşa edildi.

3. havalimanına nasıl gidilir?

Asya, Avrupa ve Orta Doğu'nun kesiştiği noktada önemli bir merkezi olan İstanbul Yeni Havalimanı, dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olarak büyük bir uçuş ağının merkezi olacak. Yeni Havalimanı'na ulaşım birçok ulaşım araçları ile sağlanabilecek. Özel araçlarla gidilebilecek olan Yeni Havalimanı'na otobüs, hızlı tren ve metro ile de kolaylıkla ulaşım olacak.