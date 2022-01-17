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Dünya 3 haftalık bebek koronavirüsten öldü!
Dünya

3 haftalık bebek koronavirüsten öldü!

Katar'da bilinen başka bir tıbbi veya kalıtsal hastalığı olmadığı ifade edilen 3 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 00:51:00 - 2022-01-17 00:55:17
3 haftalık bebek koronavirüsten öldü!

Katar Halk Sağlığı Bakanlığı (MoPH), 3 haftalık bir bebeğin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Katar’da Covid-19 nedeniyle bir bebek hayatını kaybetti. Katar Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3 haftalık bir bebeğin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilerek, bebeğin bilinen başka bir tıbbi veya kalıtsal hastalığı olmadığı ifade edildi. Bakanlık, gençlerin Covid-19 salgınının yeni dalgasında yaşlılara oranla ciddi risk altında olduğunu belirterek, mevcut dalgada daha fazla sayıda çocuğun enfekte olduğunu ve önceki dalgalara göre tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Covid'den hayatını kaybeden ikinci çocuk oldu

Katar’da geçtiğimiz yıl 11 yaşındaki bir çocuğun Covid-19’dan hayatını kaybetmesinden bu yana söz konusu bebek, ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ikinci çocuk oldu. Katar’da salgının başından bu yana 299 bin 242 kişide Covid-19 tespit edilirken, 626 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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