3 hafta önce transfer olmuştu! Depremde...

Yaklaşık 3 hafta önce Kahramanmaraş İstiklalspor'a transfer olan 25 yaşındaki sağ bek Taner Kahriman, şehirde yaşanan depremde yaşamını yitirdi. Kulüp tesislerinde enkazdan yaralı olarak kurtarılan Taner Kahriman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 25 yaşındaki futbolcu Altınordu altyapısında yetişmişti.

Türk futbolunun acı günü. Kahramanmaraş İstiklalspor'da forma giyen 25 yaşındaki sağ bek Taner Kahriman hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 hafta önce Kahramanmaraş İstiklalspor'a transfer olan oyuncu, depreme kulüp tesislerinde yakalandı. Enkaz altından yaralı çıkarılan Taner Kahriman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dün gece merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremde Altınordu'nun altyapısında yetişen ve Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Kahramanmaraş İstiklalspor'un formasını giyen Taner Kahriman hayatını kaybetti. 25 yalındaki oyuncu felakete kulüp tesislerinin de yakalandı ve enkaz altında kaldı. Akşam'a göre; daha sonra yapılan arama ve kurtarma çalışmalarında yaralı bir şekilde kurtarılan Kahriman, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu'da altyapı patentli oyuncusunun vefatı sonrasında, "Akademimizin eski oyuncularından ve Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Taner Kahriman'ın yaşanan deprem sonucunda vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrendik. Taner Kahriman'a Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz" mesajını sosyal medya hesaplarından paylaştı.