3 günlük sokağa çıkma yasağında marketlerle ilgili önemli detay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 1 Mayıs ve hafta sonu için yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini duyurdu.

"Cuma günü marketler 9:00 -14:00 arası açık olacak"

Marketlerin 1 Mayıs Cuma günü sınırlı sürede açık olacağını duyuran Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cuma günü marketler 9:00 -14:00 arası açık olacak. Türkiye için tünelin ucundaki ışık gözükmüştür. Hayatı normale döndürmeye yönelik kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Ramazan bayramı sonuna kadar haftasonları sokağa çıkma kısıtlamaları sürecek."

3 günlük sokağa çıkma yasağı

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili ayrıntıları da açıklayan Erdoğan, "Sokağa çıkma kısıtlamasına gösterdiğiniz hassasiyet için sizlere şahsım adına teşekkür ediyorum. Kabinemiz bu fedakarlığı hiçbir zaman unutmayacak. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonu sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi planlıyoruz. Bu hafta sonu da üç gün süreyle, 1 Mayıs sebebiyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız." demişti