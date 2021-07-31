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Gündem

3 gündür yanıyor! Köyceğiz'de yangın söndürülemiyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 3 gün önce başlayan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Vatandaşların da ekiplere destek verdiği yangında onlarca arı kovanı küle döndü.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 22:46:00 - 2021-07-31 22:51:54

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çıkan ve 3 gündür devam eden orman yangını söndürme çalışmaları devam ederken, uçakların müdahalesiyle söndürülen alanlarda küle dönen onlarca arı kovanı dikkat çekti.

Köyceğiz'de yangına müdahale sürüyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde perşembe günü başlayan yangın devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde yerleşim yerlerine yaklaşan yangın nedeniyle vatandaşlar adeta seferberlik ilan etti ve yangına müdahale etti.

Yangının esas yoğun olduğu dağlık kesimde ise etkisinin sürdüğü öğrenildi. Ağla bölgesine doğru ilerleyen yangının bölgedeki rüzgarlı havanın da etkisi ile daha da büyümesinden korkuluyor.

Arı kovanları da zarar gördü

Bu arada yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Yangının etkili olduğu bölgedeki en yüksek noktada çekilen görüntülerde, yangın söndürme uçaklarının sortileri yer aldı. Ayrıca yanan alanlarda çok sayıda ağaç ve arı kovanının zarar gördüğü görüldü. Bölgede hala yangının devam ettiği de görüntülerde yer alıyor.

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