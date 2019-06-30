3 gündür mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı Niğde'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler sahibinin çabası yetersiz kalınca 3 günün ardından AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Niğde’de kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Niğde Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinin Ketençimen Yaylası'nda kayalıklarda üç gündür mahsur kalan 2 keçiyi sahibi kurtaramayınca, Acil Arama ve Kurtarma (AFAD) ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden ekipler yapmış olduğu çalışmalar neticesinde üç gündür kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarılıp sahibi Mustafa Er'e teslim ettiler.

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