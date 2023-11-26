  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Necmettin Batırel ilk kez bu kadar iddialı konuştu! Dolar kuru o rakamı görecek

Emekli tuğgeneral Türkiye için alınacak savaş uçağı kararını açıkladı! Yine maalesef o ülke karşımızda

Hamas'tan son dakika esir takası kararı

Ev sahibi olmak isteyenler buraya! 32 ilde ucuza konut satılacak

Uzmanlar 'hemen alın' dedi! Borsada uçacak 10 hisse Türkiye'ye duyuruldu

Evliya Çelebi’nin Ayasofya’yı anlattığı sağlık sırları şok etti: Nutkunuz tutulacak... Akıllara durgunluk veren Ayasofya efsaneleri

Elinde, cebinde, bankada doları olanlar dikkat! 'Dolar kuru 8 lira birden düşecek' diyerek duyurdu

Yok böyle şerefsizlik! İsrailli iş adamı Filistin'e destek veren belediye başkanını tehdit etti

İşte Türkiye'nin yeni İHA'sı! Bazı ülkeler satın almak için Konya'ya koştu

İzleyen bir daha izliyor! Yüzen arabadan ilk görüntüler
Yerel 3 gündür kayıptı! Barakada ölü bulundu
Yerel

3 gündür kayıptı! Barakada ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2023-11-26 07:07:00 -
3 gündür kayıptı! Barakada ölü bulundu

Bursa’da 3 gündür kayıp olan Furkan Kocabaş (23), barakada başından vurulmuş şekilde ölü bulundu. Olay mahallinde silah bulunmadı

Olay, gece 00.15 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi Nar Sokak üzerinde bulunan barakada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baraka içerisinde silah sesi duyan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrollerde baraka içerisinde bir gencin, olay yerinde başından vurulmuş şekilde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonrası cansız bedenin, 3 gündür kayıp olan Furkan Kocabaş'a (23) ait olduğunu belirlerken, olay mahallinde silah bulunmadı.

Furkan Kocabaş'ın 23 Kasım tarihinde kaybolduğu öğrenildi.

Kocabaş'ın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli olarak değerlendirdiği ölüm ile ilgili soruşturma başlattı.

Bursa’da kentsel dönüşüm hamlesi sürüyor
Bursa’da kentsel dönüşüm hamlesi sürüyor

Aktüel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bursa’da kentsel dönüşüm hamlesi sürüyor

İstanbul için son uyarı! Edirne'de Kocaeli'de Bursa'da Düzce'de olacak İstanbul'da "YOK"
İstanbul için son uyarı! Edirne'de Kocaeli'de Bursa'da Düzce'de olacak İstanbul'da "YOK"

Yerel

İstanbul için son uyarı! Edirne'de Kocaeli'de Bursa'da Düzce'de olacak İstanbul'da "YOK"

Bursa'nın o ilçesi ayakta! Siyonist İsrail’e protesto: Limandaki işçilere İsrail'e yönelik boykota destek çağrısı!
Bursa'nın o ilçesi ayakta! Siyonist İsrail’e protesto: Limandaki işçilere İsrail'e yönelik boykota destek çağrısı!

Gündem

Bursa'nın o ilçesi ayakta! Siyonist İsrail’e protesto: Limandaki işçilere İsrail'e yönelik boykota destek çağrısı!

Bursa-İstanbul deniz otobüsünün yarınki seferleri iptal edildi
Bursa-İstanbul deniz otobüsünün yarınki seferleri iptal edildi

Aktüel

Bursa-İstanbul deniz otobüsünün yarınki seferleri iptal edildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23