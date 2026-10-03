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Yerel 3 gündür kayıp olan Fatma Aybey için ekipler seferber oldu
Yerel

3 gündür kayıp olan Fatma Aybey için ekipler seferber oldu

Yeniakit Publisher
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3 gündür kayıp olan Fatma Aybey için ekipler seferber oldu

Bursa Büyükorhan'da 30 Eylül’de evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki zihinsel engelli Fatma Aybey’i bulmak için geniş çaplı arama başlatıldı.

Bursa’da 3 gündür haber alınamayan 61 yaşındaki Fatma Aybey için arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Büyükorhan ilçesi Aktaş köyünde yaşayan zihinsel engelli Fatma Aybey 30 Eylül saat 16.00 sıralarında evinden ayrıldı. En son evinden çıkıp dağlık araziye doğru ilerlediği görülen Aybey'den 3 gündür haber alınamıyor.

 

Köy sakinleri ve ailesi iki gün kendi imkanlarıyla arayıp jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. AFAD'ın yönlendirmesiyle tüm sivil ekipler ve jandarma bugün sabah saatlerinde ormanda ve köy çevresinde hem havadan hem karadan arama çalışması başlattı.

 

70 kişilik ekibe İHAKUT ekipleri de dron ile destek veriyor.

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