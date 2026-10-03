Merdan’cıların balonu erken söndü: Tele2 tarihe karıştı

Casusluk davasında tutuklu yargılanan Merdan Yanardağ’ın kurduğu TELE1’e kayyım atanmasının ardından çalışanlar tarafından kurulan Tele2 Haber’in kapandığı öğrenildi. Kanalın kapandığına ilişkin kararı Murat Taylan duyurdu. Taylan, yaptığı açıklamada Tele2’nin RTÜK’ün lisans ücretini ödeyemediğini ve bu nedenler tarihe karıştığını bildirdi.

MERDAN CASUSLUK DAVASINDAN TUTUKLANMIŞTI

Merdan Yanardağ, İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ekim 2025’te "siyasal casusluk" suçlamasıyla tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yanardağ, Ekrem İmamoğlu ve diğer bazı isimlerle birlikte bu suçlamayla tutuklanırken, yargılaması tutuklu olarak devam ediyor. Soruşturmada, finansal hareketler ve bazı ilişkiler gerekçe gösterilerek casusluk iddialarından açılan dava sürüyor.