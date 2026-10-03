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10 yıl gözlem yaptılar: Çöle saman ekince bakın ne oluyor!

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10 yıl gözlem yaptılar: Çöle saman ekince bakın ne oluyor!

Çin'de çölleşme ve kuraklıkla mücadele için uygulanan yöntemlerden biri ilginç sonuçlar verdi.

#1
Foto - 10 yıl gözlem yaptılar: Çöle saman ekince bakın ne oluyor!

Çin'de çölleşmeyle mücadele kapsamında uygulanan sıra dışı yöntem, beklenilene değdi. Çöl arazisine birer metrekarelik kareler halinde saman serildi. Samanlar rüzgarın kumları taşımasını engelleyerek bitkilerin yeniden tutunabileceği bir ortam oluşturdu. İlk bakışta yalnızca çöle saman sermek gibi görünen uygulamanın etkisi zaman içinde ortaya çıktı. Samanlar kumun hareketini azaltırken toprağın nemini korumasına ve bitki köklerinin tutunmasına yardımcı oldu.

#2
Foto - 10 yıl gözlem yaptılar: Çöle saman ekince bakın ne oluyor!

Önce otlar, sonra çalılar çıktı Uygulamadan yaklaşık bir yıl sonra bölgede ilk bitkiler görülmeye başladı. Yıllar geçtikçe bitki çeşitliliği arttı ve bölgede kuraklığa dayanıklı çalılar da yayılmaya başladı. Samanların oluşturduğu kareler sayesinde kumun rüzgarla taşınması azalırken, toprağın yapısı da zamanla değişti.

#3
Foto - 10 yıl gözlem yaptılar: Çöle saman ekince bakın ne oluyor!

10 yıl sonra yeşerdi Araştırmacıların 10 yıllık gözlemlerine göre bölgede bitki örtüsü yüzde 59,83'e ulaştı. Böylece başlangıçta neredeyse tamamen çıplak olan kumlu arazi, yıllar içinde bitkilerin yaşayabildiği bir alana dönüştü.

#4
Foto - 10 yıl gözlem yaptılar: Çöle saman ekince bakın ne oluyor!

Çin'in uzun süredir kullandığı saman kareleri yöntemi, çölleşmeyle mücadelede kumun sabitlenmesi ve bitki örtüsünün yeniden oluşması için kullanılan yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor.

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