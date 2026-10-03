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Avrupa Fransa, Gazze'deki soykırıma rağmen İsrail'e askeri satış yapıyor!
Avrupa

Fransa, Gazze'deki soykırıma rağmen İsrail'e askeri satış yapıyor!

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Fransa, Gazze'deki soykırıma rağmen İsrail'e askeri satış yapıyor!

Fransız yönetiminin, Gazze’deki savaş sürerken İsrail’e askeri nitelikte ekipman sevkiyatlarına devam ettiği öne sürüldü. Palestinian Youth Movement ile Urgence Palestine tarafından yürütülen yeni araştırmaya göre, Mayıs-Eylül 2026 döneminde İsrail’e 35 yeni askeri ekipman sevkiyatı gerçekleştirildi. Araştırmanın bulguları farklı kaynaklarca da haberleştirildi.

Fransız yönetiminin, Gazze’deki savaş sürerken İsrail’e askeri nitelikte ekipman sevkiyatlarına devam ettiği öne sürüldü. Palestinian Youth Movement ile Urgence Palestine tarafından yürütülen yeni araştırmaya göre, Mayıs-Eylül 2026 döneminde İsrail’e 35 yeni askeri ekipman sevkiyatı gerçekleştirildi. Araştırmanın bulguları farklı kaynaklarca da haberleştirildi.

Fransız yönetiminin, Gazze Şeridi'nde devam eden soykırıma rağmen İsrail'e askeri satışlarına devam ettiği rapor edildi.

Hak örgütlerinin yeni araştırmasına göre Fransa, Mayıs-Eylül 2026 döneminde İsrail'e 35 yeni askeri teçhizat satışı için onay verdi.

Palestinian Youth Movement ile Fransız kolektifi Urgence Palestine tarafından ortaklaşa yürütülen araştırma, Fransız şirketlerinden İsrail ordusuna yapılan sevkiyatları belgeledi. Bunlar arasında tanklar ve füze rampaları için soğutma sistemleri, helikopter ve savaş uçağı pilotları için kask vizörleri, bağlantı parçaları ve elektronik ekipmanların yanı sıra gözetleme sistemleri de bulunuyor.

Raporda, "Bunların tamamı Elbit Systems iştiraklerine gönderildi" denildi. Elbit Systems, İsrail silah sanayisinin önde gelen şirketlerinden biri.

 

Gelecek hafta tamamı yayımlanacak bulgular, söz konusu ekipmanların Fransa'nın beş farklı bölgesinde, aralarında askeri sanayi devi Thales'in de bulunduğu Fransız şirketleri tarafından üretildiğini gösteriyor. Thales'in uzaktan silah kullanımında kullanılan kontrol panellerini üretip ihraç ettiği belirtildi.

Yeni bulgular, iki kuruluşun nisanda yayımladığı ilk ortak araştırmadan yalnızca birkaç ay sonra geldi. Nisan raporunda Fransa'nın Ekim 2023-Mart 2026 döneminde İsrail'e askeri amaçlı ekipman içeren 525'ten fazla sevkiyat yaptığı tespit edilmişti.

Nisan raporu ayrıca Paris'in ana havalimanı Roissy-Charles de Gaulle'den (CDG) F-35 savaş uçağı parçaları taşıyan 117 uçuş gerçekleştirildiğini belgeledi.

Yeni araştırmada dört yeni tedarikçi tespit edildi. 35 sevkiyatın 33'ünün CDG Havalimanı üzerinden geçtiği, bunlardan 32'sinin İsrail'in ulusal havayolu şirketi El Al tarafından taşındığı belirlendi.

Rapor, Urgence Palestine, BDS France, Stop Arming Israel ve Association France Palestine Solidarite'nin de aralarında bulunduğu Fransız sendikaları, insan hakları kuruluşları ve aktivist gruplardan oluşan bir koalisyon tarafından düzenlenen "Fransa'nın İsrail'e silah satışlarına karşı ülke çapında protesto ayı"nın perşembe günkü açılışında yayımlandı.

Yıllarını İsrail hapishanelerinde geçiren Fransız-Filistinli insan hakları avukatı Salah Hammouri, açılış etkinliğinde, "Macron, İsrail'in sunduğu ölümcül manzaradan utandığını söylüyor. Ancak iki yıl boyunca İsrail fabrikalarına gönderilen 525 askeri parça sevkiyatına izin vermiş olmaktan utanmıyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Gazze'deki durumu "hepimizi utandıran bir manzara" olarak nitelendirmişti.

Hammouri, "Önceki raporumuza, sendikaların ve parlamentonun harekete geçmesine ve kuruluşlarımızın yürüttüğü tüm faaliyetlere rağmen sevkiyatlar sürüyor" dedi.

 

Araştırmacı medya kuruluşları ve sivil toplum örgütleri, Gazze'de devam eden ve "soykırım" olarak nitelendirilen savaş sırasında Fransa'dan İsrail'e askeri ekipman sevkiyatlarının sürdüğüne defalarca dikkat çekti. Milletvekilleri ise hükümeti şeffaflık eksikliği ve yetersiz parlamenter denetimle suçladı.

Fransız hükümeti, İsrail'e "saldırı amaçlı" silah satışlarını 2024'te durdurduğunu ve yalnızca "savunma amaçlı" parçaların satıldığını savunuyor. Askeri amaçlı ihracatlar, şirketlerin yurt dışına ekipman göndermeden önce hükümetten almak zorunda olduğu lisanslarla düzenleniyor.

Kaynak: Mepa News

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