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Değişim fotoğraflara yansıdı! İşte Antalya’nın dünü ve bugünü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Değişim fotoğraflara yansıdı! İşte Antalya’nın dünü ve bugünü

Antalya’nın kent hafızasında önemli yer tutan Varyant ile Hadrian Kapısı’nın geçmiş yıllara ait arşiv fotoğrafları, bugünkü görünümleriyle karşılaştırıldı...

#1
Foto - Değişim fotoğraflara yansıdı! İşte Antalya’nın dünü ve bugünü

Antalya’nın simge noktalarından Varyant ve Hadrian Kapısı’nın yıllar önce çekilen fotoğrafları, kentin geçmişine ışık tuttu.

#2
Foto - Değişim fotoğraflara yansıdı! İşte Antalya’nın dünü ve bugünü

Antalya Kent Müzesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED) Kütüphanesi'nde bulunan 'Arşivden Günışığına Antalya Fotoğrafları Sergisi' adlı kitapta, kentin geçmişteki fotoğraflarına yer verildi. Arşiv fotoğraflarının yer aldığı çalışma, Antalya'nın farklı dönemlerine ait görüntüleri bir araya getirirken, kentin önemli noktalarının geçmişteki halini de kayıt altına aldı. Kentin simge noktalarının arşivdeki kareleri ile günümüzdeki görünümleri karşılaştırıldığında ise Antalya'nın kent dokusundaki değişim fotoğraflara yansıdı.

#3
Foto - Değişim fotoğraflara yansıdı! İşte Antalya’nın dünü ve bugünü

Kent merkezinden Konyaaltı Sahili'ne iniş noktası olan ve 'S' şeklindeki yapısıyla dikkati çeken Varyant'ın 1980 yılında çekilen arşiv fotoğrafında, sahil boyunca uzanan yol, deniz kıyısı, çevredeki yapılaşma ve dağlık alanlar geniş açıyla görülürken, fotoğrafta dönemin ulaşım araçları ve yol düzeni dikkati çekti. Arşiv görüntüsünün çekildiği noktanın günümüzdeki görünümüyle karşılaştırılması ise bölgedeki değişimi ortaya koydu.

#4
Foto - Değişim fotoğraflara yansıdı! İşte Antalya’nın dünü ve bugünü

Antalya'nın tarihi simgelerinden Hadrian Kapısı'nın, halk arasında bilinen adıyla 'Üç Kapılar'ın önceki yıllara ait arşiv fotoğrafında ise yapının restorasyon ve çevre düzenlemeleri öncesindeki görünümü yer aldı. Fotoğrafta tarihi yapının kemerleri ve çevresindeki çalışmaların yanı sıra önünde ve çevresinde dönemin insanları da görüldü. Fotoğrafın çekildiği tarihe ilişkin kaynakta net tarih bilgisi bulunmazken arşiv görüntüsü ile Hadrian Kapısı'nın günümüzdeki görünümü karşılaştırıldığında, tarihi yapının çevresindeki değişim de fotoğraf karesine yansıdı.

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