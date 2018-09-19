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3 gündür haber alınamayan Sedanur ile ilgili yeni gelişme!

Kars'ın Kağızman ilçesinde pazar günü kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğu Sedanur Güzel'in kaçırıldığından şüpheleniliyor.

19 Eylül 2018 Çarşamba 08:20
3 gündür haber alınamayan Sedanur ile ilgili yeni gelişme!

Kağızman’a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan-Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Sedanur Güzel, 16 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde evlerinin önünde kayboldu. Kızlarından haber alamayan aile fertleri, köylülerle kırsalda arama çalışması yaptı.

Uzun süren aramalardan sonuç alınamayınca jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu’nun 3’üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel’in bulunması için köylüler seferber oldu.

 Kayıp Sedanur’u arama çalışmalarına, 3’üncü günde de sabah saatlerinden itibaren devam edildi. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler her yerde Sedanur’u aradı. İz takip köpeği ‘Atak’ın da kullanıldığı aramalarda, köydeki foseptiklere boşaltılarak bakıldı. Ekipler; tüm evleri, samanlıkları ve otlakları taradı.

Sedanur’un kendi evine gelme ihtimali üzerine odalara, yatak ve yorganların içine varıncaya kadar, gün içinde defalarca bakılıyor. İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ile Kağızman Kaymakamı Ercan Öte de her gün köye gelerek, çalışmalar hakkında bilgi alıyor.

Öte yandan ekipler, Sedanur’un kaybolmadan önce birlikte oynadığı arkadaşlarının bilgisine başvurdu. Anne Handan ile baba Abdullah Güzel ise dün akşam saatlerinde, Paslı Jandarma Karakolu’na götürüldü. Jandarma, Güzel çiftinin de ifadesine başvurdu. Kızının kaybolmadan önce kendisinden piknik yapmak için ekmek istediğini söyleyen Handan Güzel, Sedanur’un bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolan Sedanur Güzel’i arama çalışmaları sürerken, komşulardan Makbule Aydın, küçük kızın kaçırılmış olabileceğini ileri sürdü.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 08:20
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