Film-San Vakfı tarafından bu yıl 3.kez düzenlenecek olan “FİLM-SAN Ödül Töreni” 08 Aralık 2026 Salı günü Sultangazi Belediyesi'nin katkıları ile Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



2025-2026 sezonundaki başarılı sinema ve dizi yapımlarında yer alan isimler onurlandırılacak. Sanat camiasının bir araya geleceği törende, 2025-2026 sezonundaki başarılı sinema ve dizi yapımlarında yer alan isimlere 26 kategoride ödülleri takdim edilecek.



1975 yılından bu yana çalışmalar yürüten, sunuculuğunu Kıvanç Terzioğlu ve Arzu Yetiş Kocatepe’nin yapacağı Film-San’ın 3.kez düzenleyeceği Sanat camiasını bir araya getirecek olan törende Film-San Onur Ödülleri Emel Göksu ve Mahmut Cevher’e takdim edilecek.



FİLMSAN VAKFI 51 YILDIR SANATÇILARIN EMEKLİLİK HAKLARI İÇİN MÜCADELE VERİYOR.



Film-San Vakfı, 1975 yılında Ümit Utku, Hülya Koçyiğit, Engin Çağlar, Ayla Algan, Erkan Özerman, Emel Sayın, Selim Soydan, Murat Soydan, Nuri Sesigüzel, Muazzez Arçay, Aytaç Arman, Meral Orhonsoy, Fatma Belgen, Devlet Devrim gibi sinema, müzik ve tiyatro dünyasının önde gelen isimleri tarafından kurulmuş ve sanat emekçilerinin sosyal güvencelerini sağlamak amacıyla önemli çalışmalara imza atmıştır. 51 yıllık geçmişiyle Türkiye'de halen hizmet veren ilk ve tek kuruluş olma özelliğini sürdüren Film-San Vakfı, 4500'den fazla vakıf üyesine emeklilik hakkı sağlamıştır.