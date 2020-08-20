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Spor 3. Dünya Alpagut Şampiyonası 2021'e ertelendi
Spor

3. Dünya Alpagut Şampiyonası 2021'e ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:24:31 -
3. Dünya Alpagut Şampiyonası 2021'e ertelendi

BURSA (AA) - Türkiye Alpagut Federasyonu oluşumunun ev sahipliğinde 3'üncüsü Bursa'da kasım ayında yapılması planlanan "Dünya Alpagut Şampiyonası", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Nisan 2021'e ertelendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilk ikisi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen organizasyonun salgın dolayısıyla ertelenmesi kararlaştırıldı.

Bursa'da 40 ülkeden 650 sporcunun katılımıyla yapılması planlanan Dünya Alpagut Şampiyonası, 2-4 Nisan 2021'de düzenlenecek.

Türk milletinin ata sporu alpagut, son yıllarda 3 kıtada 30'u aşkın ülkede binlerce sporcu tarafından yapılıyor.

3. Dünya Alpagut Şampiyonası'nın 20-22 Kasım 2020'de yapılacağı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Alpagut Türkiye Federasyonu Başkanı Cemal Ersoy ve Dünya Alpagut Federasyonu Teknik Direktörü ve Avrupa Federasyonu Başkanı Tuncay Meriçli'nin katılımıyla şubat ayında düzenlenen toplantıda duyurulmuştu.


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