3 dönem kuralı sürpriz değil!

Resul Ekrem Şahan Ankara

AK Parti, “3 dönem” kuralını yerel seçimlerde de uygulamaya koyarken, seçmeninin buna alışık olduğuna vurgu yapılıyor.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, 3 dönem kuralına takılan başarılı belediye başkanları bulunduğunu belirterek, “Hemen hemen her ilde diyemeyiz ama bazı yerlerde başarılı belediye başkanları var. Zaten illerde 3 dönem kuralına takılanlar hemen hemen değiştirildi. Hatta hiç kalmadı da diyebiliriz. Ama bazı ilçelerde 3 dönem kuralına takılan isimler de mevcut. Cumhurbaşkanı Erdoğan istirahat edecekler derken doğrudan siyasetin dışında kalacakları anlamında da düşünülemez. Bu süreç içerisinde farklı formülasyonlar geliştirilebilir. Bazı belediye başkanları başka yerlere de kaydırılabilir”diye konuştu.

AK Parti seçmenin genel itibariyle 3 dönem kuralını baştan beri bildiğine işaret eden Kulat, “Dolayısıyla AK Parti seçmeni açısından da sürpriz bir gelişme değil. Ama farklı yerlere de kanalize edilmeye çalışılabilir. Öncelikle vatandaş bir değişiklik bekliyor” ifadelerini kullandı.