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3 dil biliyor, cezaevine girmek istiyor!

Antalya'da yaşayan, 3 dil bilen ve iş hayatındayken günlük kazancı 500 TL olan 32 yaşındaki Murat G., hayatına soktuğu uyuşturucu yüzünden cezaevine girmek istiyor.

03 Temmuz 2018 Salı 14:06
3 dil biliyor, cezaevine girmek istiyor!

Antalya'da turizm sektöründe çalışan Murat G., 5 yıl önce evine misafir olarak gelen bir arkadaşının teklifiyle uyuşturucuyla tanıştı. Rusça, Almanca ve İngilizce'yi iyi derecede konuşan ve günlük ortalama 500 TL kazanan genç adamın hayatı, o günden sonra alt üst oldu. Kısa sürede bağımlı haline gelen Murat G., uyuşturucu temin etmek için tüm birikimini harcadı. İlk zamanlar maddi sıkıntı çekmediği için uyuşturucudan kurtulmanın yollarını aramayan Murat G., bir süre sonra maddi sebepler ve uyuşturucu kullanımının artması nedeniyle eşiyle tartışmaya başladı.

EŞİNDEN BOŞANDI, ANNESİYLE YAŞAMAYA BAŞLADI

Yoğun tartışmalar nedeniyle şiddetli geçimsizlik yaşayan Murat G., istemeyerek de olsa eşinden ayrıldı. Krizler yaşayan, uyuşturucu alamadığı zamanlarda saldırgan ve bitkin bir tavır sergileyen Murat G., annesinin yanına yerleşti. Burada babasından kalan emekli maaşıyla geçinen Murat G., tedavi olmanın yollarını denese de yeterli destek göremediğini öne sürerek sonuç alamadığını belirtti.

CEZAEVİNE GİRMEK İSTİYOR

Uyuşturucuyu Muratpaşa ilçesinde 'Zeytinköy' olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'ndeki satıcılardan temin ettiğini, oradaki manzarayı her gördüğünde uyuşturucudan tiksindiğini anlatan Murat G., çaresiz kalmasa asla o adrese gitmeyeceğini söyledi. Tedavi olmak için kendisine uzanacak el beklediğini belirten Murat G., "Defalarca intiharı düşündüm. Hayatım tamamen bitmiş durumda. Kendimi polise ihbar ettim. Karakola götürdüler, 8 saat nezarethanede tutuldum ancak savcı suç kaydım olmadığı için serbest bıraktı. Şimdi denetimli serbestlik yasasıyla kontrol ediliyorum. İdrar kontrolünden geçiriliyorum sürekli. İdrarımda iki defa uyuşturucu tespit edilirse cezaevine gireceğim. Cezaevine girmek için uyuşturucu kullanıp idrar tahlili vereceğim. Cezaevine girersem ancak o zaman bu durumdan kurtulurum" dedi.

Geçmişteki yaşantısını özlediğini ancak uyuşturucudan uzaklaşamadığı için geçmişinin sadece bir mazi olduğunu anlatan Murat G., tamamen temizlenmenin yollarını aradığını kaydetti.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 14:06
  1. Antalya
  2. Uyuşturucu
  3. cezaevi

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