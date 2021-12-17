3 dakikada kırışıklıklarınızı açacak cilt maskesi
Güzel bir cilde sahip olmada genlerin yanı sıra cilt bakımına özen göstermek de önemli rol oynuyor.
Ölü hücrelerin ciltte birikmesi ve zamanla kalınlaşması kırışıklığa neden olan etkenlerdendir. Cildin gerginliğini kaybetmesine neden olan süreçlerden biri de ciltteki yağ hücrelerinin zamanla küçülmesi ve cilt altındaki yağ tabakasının incelmesidir.
İşte 3 dakikada kırışıklıklarınızı açacak cilt maskesi tarifi...
3 dakikada kırışıklıklarınızı bu maskeyle açın
Malzemeler
- 1 dilim kabak
- Yumurta akı
- 3 damla limon
Hazırlanışı
Bir kabın içerisinde kabağı ezin. Yumurta akı ve limon ekleyin. İyice karıştırın. Temiz cildinize uygulayın. 3-4 dakika bekletin. Ilık suyla durulayın.
Cilt güzelliği için dikkat edilmesi gereken 10 püf nokta
- Cildinizi temizleyin.
- Cildinizi nemlendirin.
- Vitamin almayı eksik etmeyin.
- Su içmeyi unutmayın.
- Hava şartlarına dikkat edin.
- Peeling yapın.
- Gözlerinizi korumaya dikkat edin.
- Yüz toniği kullanın