  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile 3 dakikada kırışıklıklarınızı açacak cilt maskesi
Kadın - Aile

3 dakikada kırışıklıklarınızı açacak cilt maskesi

Güzel bir cilde sahip olmada genlerin yanı sıra cilt bakımına özen göstermek de önemli rol oynuyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 14:12:00 -
3 dakikada kırışıklıklarınızı açacak cilt maskesi

Ölü hücrelerin ciltte birikmesi ve zamanla kalınlaşması kırışıklığa neden olan etkenlerdendir. Cildin gerginliğini kaybetmesine neden olan süreçlerden biri de ciltteki yağ hücrelerinin zamanla küçülmesi ve cilt altındaki yağ tabakasının incelmesidir.

İşte 3 dakikada kırışıklıklarınızı açacak cilt maskesi tarifi...

3 dakikada kırışıklıklarınızı bu maskeyle açın

Malzemeler

  • 1 dilim kabak
  • Yumurta akı
  • 3 damla limon

Hazırlanışı

Bir kabın içerisinde kabağı ezin. Yumurta akı ve limon ekleyin. İyice karıştırın. Temiz cildinize uygulayın. 3-4 dakika bekletin. Ilık suyla durulayın.

Cilt güzelliği için dikkat edilmesi gereken 10 püf nokta 

  • Cildinizi temizleyin. 
  • Cildinizi nemlendirin.
  • Vitamin almayı eksik etmeyin.
  • Su içmeyi unutmayın. 
  • Hava şartlarına dikkat edin. 
  • Peeling yapın. 
  • Gözlerinizi korumaya dikkat edin.
  • Yüz toniği kullanın

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay