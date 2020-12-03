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Kadın - Aile 3 dakika tatlısı tarifi | 3 dakika tatlısı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

3 dakika tatlısı tarifi | 3 dakika tatlısı nasıl yapılır?

Kolay tatlı tarifi | Pratik olduğu kadar leziz bir tarif arayanlar 'Kolay tatlı tarifleri' konusunu araştırıyor. Peki, en lezzetli tatlı nasıl yapılır? | 3 dakika tatlısı malzemeleri | Tam ölçülü 3 dakika tatlısı | Kolay irmikli tatlı tarifi

Yeniakit Publisher
2020-12-03 18:01:00 -
3 dakika tatlısı tarifi | 3 dakika tatlısı nasıl yapılır?

Basit tatlı tarifi | Tatlı krizlerini yatıştıracak, sevdiklerinizin damaklarını şenlendirecek bir tarif arıyorsanız mutlaka irmikli 3 dakika tatlısını denemelisiniz.

3 dakika tatlısı tarifi

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı irmik
  • 3 yemek kaşığı süt
  • 3 yemek kaşığı şeker
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket kabartma tozu

Şerbet için:

  • 1.5 su bardağı şeker
  • 3 su bardağı süt 

3 dakika tatlısı nasıl yapılır?

Öncelikle 3 yumurta ve 3 yemek kaşığı şekeri güzelce çırpın.

Ardından tüm malzemeleri karışıma ekleyip ve çıpmaya devam eden.

Bir fırında tepsisine tatlınızı boşaltın.

Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında tatlınızı kızarana kadar pişirin.

Tatlınız pişerken şerbet malzemelerini ocağa alın.

Şerbeti sürekli karıştırarak kaynatın.

Tatlıyı fırında alın ve ilk sıcağı çıkınca şerbeti üzerine gezdirin.

Tatlını üzerini kapatın.

Soğuyan tatlıyı dolaba atın ve soğuyunca servis edin.

Afiyet olsun.

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