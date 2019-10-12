3 dakika tatlısı pastası nasıl yapılır? 3 dakika tatlısı tarifi Şipşak bir tatlı tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, 3 dakika tatlısı tarifi...

Şipşak bir tatlı tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, 3 dakika tatlısı tarifi... 3 dakika tatlısı tarifi Malzemeler: 3 yemek kaşığı şeker

3 adet yumurta

3 yemek kaşığı süt

3 yemek kaşığı sıvıyağ

3 yemek kaşığı irmik

3 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu Şerbeti için; 2,5 su bardağı süt

1 su bardağı şeker Üzeri için; Hindistan cevizi

Antep fıstığı Derin bir kasenin içerisine öncelikle yumurta ve şekeri alıp çırpın. Ardından tüm malzemeleri sırayla ekleyip çırpın. Hazırladığınız karışımı yağladığınız küçük borcama dökün. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında tatlınızı pişirin. Kürdan yöntemiyle kekin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Ardından süt ve şekeri bir kasede karıştırın. Şeker eriyince şerbet hazır demektir. Şerbeti kaynatmaya, ısınmaya gerek yok. Keki fırından çıkarın ve ilk sıcağı çekince şerbeti kekin üzerinde gezdirin. Son olarak tatlınızı hindistan cevizi ve Antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz.

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