3 dakika tatlısı pastası nasıl yapılır? 3 dakika tatlısı tarifi
Şipşak bir tatlı tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, 3 dakika tatlısı tarifi...12 Ekim 2019 Cumartesi 12:04
Şipşak bir tatlı tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, 3 dakika tatlısı tarifi...
3 dakika tatlısı tarifi
Malzemeler:
- 3 yemek kaşığı şeker
- 3 adet yumurta
- 3 yemek kaşığı süt
- 3 yemek kaşığı sıvıyağ
- 3 yemek kaşığı irmik
- 3 yemek kaşığı un
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
Şerbeti için;
- 2,5 su bardağı süt
- 1 su bardağı şeker
Üzeri için;
- Hindistan cevizi
- Antep fıstığı
Derin bir kasenin içerisine öncelikle yumurta ve şekeri alıp çırpın.
Ardından tüm malzemeleri sırayla ekleyip çırpın.
Hazırladığınız karışımı yağladığınız küçük borcama dökün.
Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında tatlınızı pişirin.
Kürdan yöntemiyle kekin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.
Ardından süt ve şekeri bir kasede karıştırın.
Şeker eriyince şerbet hazır demektir.
Şerbeti kaynatmaya, ısınmaya gerek yok.
Keki fırından çıkarın ve ilk sıcağı çekince şerbeti kekin üzerinde gezdirin.
Son olarak tatlınızı hindistan cevizi ve Antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz.
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