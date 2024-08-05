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Dünya 3 çocuk öldürülmüştü! İngiltere'den 'cami' kararı
Dünya

3 çocuk öldürülmüştü! İngiltere'den 'cami' kararı

Yeniakit Publisher
2024-08-05 15:14:00 -
3 çocuk öldürülmüştü! İngiltere'den 'cami' kararı

İngiltere'de en yaygın ikinci din konumunda olan İslam'a karşı saldırılar artıyor. Son olarak bir camide 3 kız çocuğunun vefatıyla sonuçlanan bıçaklı saldırının ardından hükümet, ülke genelindeki camilerde güvenliği artırma kararı aldı.

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde Southport kentinde bir dans okulu, eli bıçaklı bir saldırgan tarafından basıldı. 3 kız çocuğunun ölümü ve 11 kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıya yönelik ülke genelinde protestolar başladı. İddiaya göre saldırganın Müslüman olması sebebiyle protestocular, bir camiye saldırdı. İngiltere İçişleri Bakanlığı, yaşanan olay sebebiyle camilerdeki güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıkladı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yeni hızlı müdahale süreci, şiddet olaylarına karışma riski taşıyan camilere ek güvenlik personeli sağlanabileceği ve böylece cemaatlere hayati destek ve güvence verilebileceği anlamına geliyor. Bu sayede yerel polis güçlerinin bu önemli ibadet yerlerini korumak için halihazırda yürüttüğü çalışmalar daha da güçlenecektir. Şu anda yürürlükte olan yeni süreç kapsamında polis, yerel makamlar ve camiler, toplulukları korumak ve mümkün olan en kısa sürede ibadete geri dönülmesini sağlamak için hızlı güvenlik görevlendirilmesini talep edebilecek.” denildi.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, camilerin tehditlerle karşı karşıya kaldığını ve bunun utanç verici olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Britanya gururlu ve hoşgörülü bir ülkedir ve hiç kimse polis memurlarına saldıran, yerel dükkanları yağmalayan ya da teninin renginden dolayı insanlara saldıran holiganların, haydutların ve aşırılık yanlısı grupların utanç verici eylemlerine mazeret bulmamalıdır. Birçok toplumda yerel camilerin de karşı karşıya kaldığı utanç verici tehdit ve saldırılar ışığında hükümet, yerel polis güçlerinin desteğinin yanı sıra Camiler için Koruyucu Güvenlik Programı aracılığıyla hızlı bir şekilde ek destek sağlamaktadır ve bu düzensizlik ve şiddete karışan herkesin yasaların tüm gücüyle karşı karşıya kalacağını tekrarlıyoruz. Ulus olarak suç teşkil eden davranışlara, tehlikeli aşırıcılığa ve ülkemizin temsil ettiği her şeye karşı olan ırkçı saldırılara müsamaha göstermeyeceğiz.

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