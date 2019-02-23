3 çocuk annesi kadın evinde öldürüldü
Hatay'da eşinden ayrıldıktan sonra Arsuz ilçesindeki ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan 3 çocuk annesi 25 yaşındaki kadın, evinde öldürülmüş olarak bulundu.23 Şubat 2019 Cumartesi 16:08
Hatay Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde eşinden ayrı, ailesiyle yaşamını sürdüren Selin Çulha (25), önceki gün yakınları tarafından evinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından Çulha'nın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Cumhuriyet Savcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, 10'un üzerinde kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.
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