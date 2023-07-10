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Yaşam 3 buçuk metrelik yılan böyle yakalandı
Yaşam

3 buçuk metrelik yılan böyle yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-07-10 22:02:00 -

Sakarya'da ortaya çıkan üç buçuk metrelik yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir apartmanın depo bölümünde bulunan yaklaşık 3 buçuk metrelik yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.

Yeni Atatürk Stadyumu mevkiinde meydana gelen olayda, vatandaşlar apartmanın depo bölümünde yılan görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı kısa sürede yakalayarak arazide doğal ortamına bıraktı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, duvar kenarında olan yılanın yakalandığı anlar yer alıyor.

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