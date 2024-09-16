  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 3 bin yıllık mağara evleri turizme kazandırılıyor
Gündem

3 bin yıllık mağara evleri turizme kazandırılıyor

Yeniakit Publisher
2024-09-16 07:34:00 -
3 bin yıllık mağara evleri turizme kazandırılıyor

Mezopotamya'nın ilk yerleşim yerleri arasında yer alan Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan mağara yaşam evleri turizme kazandırılıyor.

Binlerce yıl önce insanların yaşamlarını sürdürdükleri yeraltı mağara şehri yapılan düzenlemelerle turistlerin ağırlanabileceği mekanlar haline getirildi. Tarihi mekânların bulunduğu Ulu Cami Mahallesi'nde bulunan yer altı mağara evlerine yurt içinden ve yurt dışından gelecek ziyaretçiler, burada hem konaklayabilecek hem de Mardin'in yöresel yemeklerini yiyebilecek.

Turizmde kantarın topuzu kaçınca turistler de kaçtı! Bodrum’da akla ziyan fiyatlar
Turizmde kantarın topuzu kaçınca turistler de kaçtı! Bodrum’da akla ziyan fiyatlar

Gündem

Turizmde kantarın topuzu kaçınca turistler de kaçtı! Bodrum’da akla ziyan fiyatlar

Turizmcilerden 10 yıl sonra ilk! Yüksek sezonda indirim
Turizmcilerden 10 yıl sonra ilk! Yüksek sezonda indirim

Ekonomi

Turizmcilerden 10 yıl sonra ilk! Yüksek sezonda indirim

Türkiye’nin en büyük turizm kongresi Kastamonu’da gerçekleştirilecek! Turizm sektörünün kredi borcu daralıyor
Türkiye’nin en büyük turizm kongresi Kastamonu’da gerçekleştirilecek! Turizm sektörünün kredi borcu daralıyor

Aktüel

Türkiye’nin en büyük turizm kongresi Kastamonu’da gerçekleştirilecek! Turizm sektörünün kredi borcu daralıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23