3 bin 500 okula "yenilikçi sınıflar" kuruluyor

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, tüm illerin ortaokul-lise kademelerinde 3 bin 500 okulda yenilikçi sınıfların kurulmasına yönelik çalışmalar başladı.

Aktif öğrenme ve dijital teknoloji araçlarının entegre edildiği, yenilikçi öğrenme ortamları oluşturulması amacıyla Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında ortaokul ve lise kademelerinde 3 bin 500 okula yenilikçi sınıfların kurulmasıyla ilgili alan tasarımı ve teknolojik donanım unsurlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.

Bu çalışma kapsamında, tüm illerde mevcut 1500 Bilişim Teknolojileri Laboratuvarı'nın yenilenmesi, yenilikçi öğrenme ortamları modeli temel alınarak 1500 yeni Bilişim Teknolojileri Laboratuvarı'nın kurulması hedefleniyor.

Öte yandan 500 okulda ise teknolojik ekipmanlarla zenginleştirilmiş esnek ve modüler tasarımda oluşturulacak yenilikçi sınıfların tüm derslerde öğrenme kazanımlarıyla uyumlu olarak öğrenci merkezli aktif öğrenme süreçlerinin desteklenmesi için kullanılması amaçlanıyor.

Ortaokul ve lise düzeyinde bulunan bu sınıfların tasarımı ve kurulumu, yenilikçi yöntemleri ve öğretim programlarında yer alan beceriler, yetkinlikler ve kazanımları destekleyen dijital teknoloji ekipmanlarını entegre edecek şekilde gerçekleştirilecek.

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Yenilikçi sınıflar, 21. yüzyıl becerilerini destekleyerek iş birlikçi ve ortak çalışma alanlarında dijital teknolojilerin etkin kullanıldığı öğrenme ortamları sunacak. Bu sınıflarda son teknoloji yüksek hızlı baskı özelliği olan 3 boyutlu yazıcılar ile kodlama eğitimine destek amaçlı 10'ar adet robotik kodlama kitleri de yer alacak. (İLKHA)