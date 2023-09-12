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Dünya 3 bin 385 Azeri, Ermeni mayınlarının kurbanı!
Dünya

3 bin 385 Azeri, Ermeni mayınlarının kurbanı!

Yeniakit Publisher
2023-09-12 18:29:00 -
3 bin 385 Azeri, Ermeni mayınlarının kurbanı!

Ermenistan tarafından döşenen mayınlar nedeniyle şu ana kadar 3 bin 385 Azeriyi hedef aldı.

Ermenistan tarafından döşenen mayınlar nedeniyle şu ana kadar 3 bin 385 Azeriyi hedef aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, 1991 yılından bugüne kadar 3 bin 385 Azerbaycanlının Ermenistan'ın döşediği mayınların kurbanı olduğunu açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, X hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarını işgali döneminde ve 2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan arazilerinde döşediği mayınların neden olduğu can kayıplarıyla ilgili bilgiler paylaştı.

2. Karabağ Savaşı'nın bittiği 10 Kasım 2020'den bu yana Ermenistan'ın döşediği mayınların patlaması sonucu 55 Azerbaycanlının yaşamını yitirdiğini aktaran Hacıyev, 251 Azerbaycanlının ise yaralandığını bildirdi.

Hayatının kaybedenlerin 42'sinin sivil, 13'ünün asker olduğunu belirten Hacıyev, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik sistematik ve kasıtlı mayın terörü politikasının dehşet verici rakamlarını paylaşıyorum. 1991 yılından bugüne kadar 3 bin 385 Azerbaycanlı, Ermenistan'ın döşediği mayınların kurbanı oldu. Ermenistan ve yasa dışı kukla cunta rejimi, Ermenistan'da üretilen mayınları 'gri bölge'nin tüm çevresine yerleştirmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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