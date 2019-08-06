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3 Bant bilardo şampiyonu Emrecan Uslu oldu

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo il temsilciliğinin düzenlediği 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi.

06 Ağustos 2019 Salı 14:58
3 Bant bilardo şampiyonu Emrecan Uslu oldu

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo il temsilciliğinin düzenlediği 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi. Turnuvanın şampiyonu Emrecan Uslu oldu.


Düzce’de bilardo sporunun yeniden hak ettiği değeri alması için başlatılan mücadele turnuvalarla devam ediyor. Elit sporlar arasında gösterilen bilardo branşında Düzce’de ilgi de her geçen gün artıyor. Bilardo il temsilciği son olarak 3 Bant Bilardo Turnuvası düzenledi. 1-5 Ağustos 2019 tarihleri arasında Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo il temsilciliğinin düzenlediği 3 Bant Bilardo Turnuvası 34 sporcunun katılımı ile Joker Bilardo Spor Salonunda yapıldı. 34 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar 3 gün sürdü.


3 Bant Bilardo Turnuvası yarı finallerinde Emrecan Uslu, Birol Yılmaz’ı, Zafer Taşıran ise Bahadır Aktaş’ı geride bırakarak isimlerini finale yazdırdılar. Finalde karşılaşan Emrecan Uslu ve Zafer Taşıran istekalarını konuşturdu. Kıyasıya geçen finalin ardından şampiyonluğa uzanan taraf ise genç bilardocu Emrecan Uslu oldu.


Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Düzce Vali Yardımcısı ve Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek ile bilardo camiasının önemli isimleri takdim etti.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • Ayhan usluAyhan uslu31 dk önce
    Aferin oğlum insallah daha iyisini yaparsin

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