3 bakan felaket bölgesinde

Rize'de kuvvetli yağışlar sonrası yaşanan sel felaketinde bazı evler hasar gördü.

Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

3'ü Muradiye'de, 1'i de Güneysu'da olmak üzere 4 kişinin kayıp olduğu bilgisi verilirken, Muradiye'de göçük altında kalan 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Cumhurbaşkanı talimat verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan afet nedeniyle ilgili bakanlara talimatlar verdi.

3 Bakan afet bölgesinde

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Rize’de yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye gitti.

Bakanlar, afet bölgesinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Mahsur kalanlar kurtarılıyor

Rize’nin yanı sıra Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekipleri ile AKUT ve İDAK ekipleri mahsur kalanları güvenli bölgelere tahliye etti. Vatandaşlar yakınlarının yanına ve misafirhanelere yerleştiriliyor.

Sel ve heyelan riski sürüyor

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, Rize’de perşembe günü akşam saatlerine kadar şiddetli sağanak yağış beklendiğini belirterek sel ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını konusunda uyarılarını sürdürdü. Meteorolojik verilere göre Rize’ye son 24 saat içerisinde metrekareye 219 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.