3 aylık köpeği öldüren caniye ödül gibi ceza
3 aylık Dora'yı feci şekilde öldüren Ozan Ö.'ye ev hapsi ve yurt dışına çıkma yasağı verildi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Ozan Ö. isimli şahıs, çalıştığı iş yerinde, "kendisini rahatsız ettiği" gerekçesiyle Dora isimli 3 aylık köpeğe şiddet uyguladı.
Yavru köpek işkenceye dayanamayıp hayatını kaybetti.
Cani adam olay sonrası iş yerinden kaçarken, köpeğe şiddet uygulanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen emniyet ekipleri, cani adamı İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelinin polisteki ifadesinde, köpeğin patronun olduğunu, bir anlık öfke ile yaptığını söylediği öğrenildi.
Ödül gibi ceza
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılan şüpheli Ozan Ö. nöbetçi savcılıkça sorgulandıktan sonra TCK'nin 151/2. madde uyarınca "Mala zarar verme" suçundan tutuklanması talep edildi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce çıkarılan şüpheli Ozan Ö. hakkında, yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.