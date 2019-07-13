3 ayda kanıtlanmış 11 kilo verdiren diyet
3 ayda tam 11 kilo vermeniz artık hayal değil. İşte 3 ayda kendinizin bile inamayacağı 11 kilo verdiren diyet...13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:37
3 ayda tam 11 kilo vermeniz artık hayal değil. Üstelik birçok ünlü de bu diyeti kullanmaya başladı. 40 bedenden 36 bedene düşenler 3 ay içerisinde kendilerindeki bu değişikliğe inanamıyor. Diyetisyenlere çok yüksek paralar ödeyerek zamanızı ve paranızı boşa harcamamanız için bu programı bedavaya uygulayabilirsiniz.
3 Ayda 11 Kilo Verdiren Diyet Programı
- Sabah 8′de 1 litre su ile uyanış.
- 8:30 8 km yürüyüş. 20 dakika tuzlu suda tempolu yüzme.
- 10:30 Kahvaltı: yumurta, lor peyniri ve bol maydanoz.
- Ara Öğün: Sade Türk kahvesi.
- Öğle Yemeği: Hindi göğüsle yapılmış türlü ve salata.
- Ara Öğün: Dutlu ya da böğürtlenli yoğurt. Isırgan veya mate çayı.
- Akşam Yemeği: Balık ve salata.
YORUM YAZ