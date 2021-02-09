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Gündem 3 ay sonra bir ilk! Erdoğan bizzat katılacak
Gündem

3 ay sonra bir ilk! Erdoğan bizzat katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu haftaki başkent mesaisi yoğun bir gündemle başlıyor. Erdoğan, Rize İl Kongresi'ne katılacak. Böylece 13 Kasım’da yapılan Tekirdağ kongresinden sonra ilk kez bir il kongresine bizzat katılmış olacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 09:01:00 - 2021-02-09 09:02:41
3 ay sonra bir ilk! Erdoğan bizzat katılacak

Bugün öncelikle 23 Ocak’ta Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine atadığı İrfan Fidan’ın AYM Yüce Divan Salonu’nda yapılacak yemin törenine katılması beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programın ardından Külliye’de, Uzay Ajansı tarafından hazırlanan, “2021- 2030 Milli Uzay Programı”nı açıklayacak.

Erdoğan, bu programın ardından partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan, bir haftalık aradan sonra bugün yeniden yasama çalışmalarına başlayan TBMM’de yarın haftalık grup toplantısını yapacak. Ardından da TRT’den Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirecek.

Erdoğan’ın perşembe günü 14 Ocak’ta ilk dozu yapılan Çin aşısının ikinci dozunu olması ve ardından memleketi Rize’ye gitmesi planlanıyor.

3 ay sonra bir ilk

Rize’de İyidere Lojistik Merkezi, Rize-Artvin Havalimanı ve Rize Şehir Hastanesi çalışmalarını yerinde inceleyecek olan Erdoğan, pazartesi Rize İl Kongresi’ne katılarak teşkilata mesajlarını yüz yüze verecek. Erdoğan, böylece 13 Kasım’da yapılan Tekirdağ kongresinden sonra ilk kez bir il kongresine bizzat katılmış olacak.

Erdoğan, ertesi gün ise Trabzon kongresinde teşkilata seslenecek.

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